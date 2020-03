W całym kraju stwierdzono już 11 przypadków koronawirusa. W samym Wrocławiu zakażone są dwie osoby.

Pierwszy pacjent to 26-letni mężczyzna, który w środę przyleciał z Portu Lotniczego East Midlands niedaleko Nottingham. Jego stan jest dobry.

- Reakcja zakażonego i jego rodziny była wzorowa, bardzo szybko zgłosili się do szpitala i można było poddać ich kwarantannie - mówił wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, który w poniedziałek rano mówił o aktualnej sytuacji w regionie.

Drugi pacjent to 73-letni mężczyzna, który choruje dodatkowo na nadciśnienie. Urszula Małecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej poinformowała, że stan pacjenta po nocy spędzonej w szpitalu jest nadal bardzo poważny

- Stan 70-letniego pacjenta z koronawirusem jest poważny. Już w stanie ciężkim był przyjęty na oddział, spełniał też wszystkie kryteria ryzyka. Dobra wiadomość jest taka, że z racji wieku miała niewiele kontaktów z innymi. Wszyscy są od rana poddani kwarantannie - mówił Obremski.

We Wrocławiu 235 osób jest objętych kwarantanną, z kolei w szpitalu jest 50 osób podejrzanych o zakażenie.

- Wiemy, że takich osób będzie więcej, dlatego tworzymy nowe miejsca dedykowane oddziałom zakaźnym. Będziemy mieć 80 dodatkowych łóżek do wieczora - dodał Obremski. Ale to nie jedyna informacja jaka przekazał. W stanie podwyższonej gotowości są już cztery szpitale w regionie: dwa we Wrocławiu - przy ul. Koszarowej i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych przy ul . Chałubińskiego i po jednym w Bolesławcu i w Wałbrzychu.

Sztab kryzysowy, który zbiera się u wojewody każdego dnia, nie wyklucza, że placówka przy Koszarowej w całości będzie "dedykowana" pacjentom z koronawirusem. Wojewoda zamówił właśnie transport specjalistycznych maseczek i odzieży ochronnej dla personelu medycznego, a dla pacjentów podejrzewanych o koronawirusa "dedykowanych" na Dolnym Śląsku będzie 10 a nie jak obecnie 4 karetki pogotowia.

I przypomniał, że od soboty we Wrocławiu istnieje formalnie powołany sztab kryzysowy, który koordynuje wszystkie decyzje medyczne. W mieście prowadzona jest też plakatowa akcja informacyjna.

- Każdy pracodawca czy obywatel, który z uwagą czyta i słucha wiadomości, powinien wiedzieć jak się zachować - mówił Obremski.

Nie wszyscy się do tego stosują. Wojewoda ostrzegał, że będą kary za złamanie kary odwiedzin w szpitalach i zostały nałożone? Na ile osób? Jarosław Obremski dokładnych danych nie przekazał.

Jeśli chodzi o imprezy masowe, rekomendacja zaleca odwołanie koncertów i spotkań sportowych. O tym, czy tak się stanie, ma być wiadomo jeszcze w poniedziałek.

Koronawirus we Wrocławiu. Jak się chronić?

Koronawirus powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG.

Szacuje się, że około jednej czwartej zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta umiarkowany lub lekki, niewymagający pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu.

Wszystko wskazuje na to, że zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo.

Przed koronawirusem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi. Należy także przestrzegać zasad higieny (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki, przed jedzeniem i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-proc. alkoholu).

Rządzący przestrzegają jednak, by nie kupować środków higienicznych (ani jedzenia) na zapas. Nie ma problemów z dostawami, a puste półki są jedynie efektem paniki i wykupywania produktów na zapas.

Z powodu epidemii koronawirusa Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionów: Lombardii, Wenecji Euganejskej, Piemontu, Emilii-Romanii, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do odwołania.

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590.