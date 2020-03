We Wrocławiu jest na razie jeden zdiagnozowany przypadek koronawirusa (w całym kraju potwierdzono osiem przypadków - dwa najnowsze w Raciborzu i Warszawie w niedzielę). Wrocławski pacjent to 26-letni mężczyzna, który w środę przyleciał z Portu Lotniczego East Midlands niedaleko Nottingham. Najpierw zadzwonił na infolinię NFZ, a po uzyskanych tam informacjach zgłosił się do szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Źle się czuł, miał wysoką gorączkę i inne objawy koronawirusa. Jego stan jest jednak dobry.

Służby sanitarne cały czas kontaktują się z pasażerami rejsu, którym przyleciał zakażony mężczyzna, by obserwowali objawy i w razie niepokojących sygnałów niezwłocznie kontaktowali się ze służbami medycznymi. Na razie na Dolnym Śląsku kwarantanną lub izolacją objętych jest 911 osób, nadzorem epidemiologicznym - 421, a hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania jest 42 pacjentów. W niedzielę wieczorem wojewoda dolnośląski poinformował, że najprawdopodobniej dwie z nich są zakażone koronawirusem. - Czekamy jeszcze na wyniki testów, ale w przypadku tych dwóch osób mamy daleko idące podejrzenie, że są zakażone koronawirusem - mówił Obremski. Zaznaczył jednak, że brak widocznych objawów u pozostałych 40 hospitalizowanych pacjentów również nie wyklucza, że są one zakażone, ponieważ wirus może nie dawać objawów. Koronawirus we Wrocławiu. Jak się chronić? Koronawirus powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. Szacuje się, że około jednej czwartej zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta umiarkowany lub lekki, niewymagający pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu. Wszystko wskazuje na to, że wirus zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo. Przed koronawirusem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi. Należy także przestrzegać zasad higieny (częste mycie ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacz do rąk na bazie 60-proc. alkoholu). REKLAMA Rządzący przestrzegają jednak, by nie kupować środków higienicznych (ani jedzenia) na zapas. Nie ma problemów z dostawami, a puste półki są jedynie efektem paniki i wykupowania produktów na zapas. Z powodu epidemii koronawirusa Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania. NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590