We Wrocławiu przebywa jeden pacjent ze stwierdzonym koronawirusem (w całej Polsce zdiagnozowanych przypadków jest sześć). To 26-letni mężczyzna, który przyleciał z Wielkiej Brytanii. Po wylądowaniu w środę, sam zgłosił się do szpitala przy ul. Koszarowej, bo miał wysoką gorączkę i inne objawy zakażenia.

- Czuje się bardzo dobrze - zapewniła w sobotę Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala.

W placówce przy ul. Koszarowej przebywa 14 osób z podejrzeniem koronawirusa, ale u 12 już przebadanych wynik był ujemny. W piątek Jacek Klakocar, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu poinformował, że jego służby docierają do pasażerów z samolotu, którym leciał 26-latek. Mogło być ich nawet 200, w tym turyści z zagranicy.