Przypomnijmy, że pierwszym pacjentem we Wrocławiu z potwierdzeniem zachorowania na koronawirusa jest 26-latek, który przyleciał w środę z Anglii. - Po wylądowaniu w środę, sam zgłosił się do nas. Jest na oddziale od dwóch dni. Miał wysoką gorączkę i inne objawy zakażenia koronawirusem. Obecnie czuje się bardzo dobrze - mówiła w piątek Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala przy ul. Koszarowej.

Właśnie tam przetransportowany został 50-latek ze Strzelina, który niedawno był w Niemczech. Mężczyzna źle się poczuł i o godzinie 19.20 skontaktował się z pogotowiem ratunkowym. Wcześniej, bo o godzinie 18.15 w Witowicach (gmina Wiązów) służby otrzymały zgłoszenie o 16-latku, u którego wystąpiło podejrzenie zachorowania na koronawirusa. Ma zostać przewieziony do szpitala klinicznego przy ul. Chałubińskiego, gdzie lekarze zajmują się pacjentami poniżej 18. roku życia. Nastolatek także był w Niemczech.

Epidemia koronawirusa. Ponad 95 tys. zarażonych

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia od 31 grudnia 2019 r. do 5 marca 2020 r. odnotowano 95 315 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 282 zgony (3,4 proc. przypadków).

Najwięcej zgonów było w Chinach (3014), we Włoszech (107), w Iranie (92) i Korei Południowej. Lekarze podkreślają, że 80 proc. chorych ma łagodne objawy. Koronawirus jest groźny przede wszystkim dla osób starszych i schorowanych.

- Skupmy się na ograniczeniu kontaktów. Dzieci należą do grupy bardzo dobrze rokującej pod kątem wyleczenia i łagodnego przebycia choroby. Jednakże do szpitala przychodzą babcie z dziećmi, a koronawirus stanowi ryzyko przede wszystkim dla osób powyżej 60. roku życia oraz z chorobą przewlekłą. Osoby, które przebywały w miejscach zachorowań, powinny unikać kontaktu ze starszymi członkami rodziny - podkreślał pod koniec lutego prof. Leszek Szenborn z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Koronawirus w Polsce. Jak reagować?

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590

Koronawirus o nazwie zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, jaka otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia.

Nie ma dostępnej szczepionki, a nawet jeśli zostałaby stworzona, to i tak jej produkcja trwałaby kilka miesięcy (i nie ma możliwości przyspieszenia tego procesu ze względów technologicznych). Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że szczepionka będzie gotowa najwcześniej za rok.

Nie ma także leków przeciwko temu wirusowi. Pacjenta mającego trudności z oddychaniem kładzie się pod respirator i czeka, aż jego organizm sam zwalczy chorobę. Niedawno tajlandzkie minierstwo zdrowia poinformowało, że tamtejszym lekarzom udało się wyleczyć z ciężkiego zakażenia koronawiruem 71-letnią Chinkę. Zastosowano u niej kombinację leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu grypy (oseltamiwir) i w leczeniu HIV (lopinawir i rytonawir), ale wyniki te nie zostały potwierdzone przez inne kraje.

Nie każda osoba zarażona wymaga hospitalizacji. Szacuje się, że około jednej czwartej zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta umiarkowany lub lekki, niewymagający pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu. Wszystko wskazuje na to, że wirus zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo.

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacz do rąk na bazie 60-proc. alkoholu).

Z powodu trwania epidemii SARS-CoV-2 nasz Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania. W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.