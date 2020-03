Koronawirus we Wrocławiu. Zakażony pacjent jest w szpitalu przy ul. Koszarowej. - To 26-letni mężczyzna, który przyleciał z Wielkiej Brytanii - mówi Urszula Małecka, rzecznik szpitala. - Chory sam zgłosił się do nas. Jest na oddziale od dwóch dni. Miał wysoką gorączkę i inne objawy zakażenia koronawirusem. Obecnie czuje się bardzo dobrze.

- Mamy cztery nowe przypadki zachorowań na koronawirusa - powiedział na konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski.

I dodawał: - Jest dwójka pacjentów, którzy powrócili z Włoch. To są pacjenci ze Szczecina. Jest również jeden pacjent we Wrocławiu. Oraz jeden przypadek zakażenia u pacjenta, który podróżował autobusem z Niemiec wraz z pierwszym zakażonym. Wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną - powiedział minister Zdrowia. Tym samym liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosłą do pięciu. Przypomnijmy, że pierwszy przypadek zanotowano w środę w Zielonej Górze u 66-letniego mężczyzny, który wrócił z Niemiec.

Służby dotarły już do osób, które zetknęły się z chorymi. - Wszystkie kontakty zgodnie z raportem Głównego Inspektora Sanitarnego pana ministra Pinkasa są namierzone - zapewnił minister zdrowia.

REKLAMA

Pacjenci z Włoch najpierw zostali objęci kwarantanną domową. Objawy choroby zaczęły się jednak nasilać. Zawiadomili więc inspekcję sanitarną. Ta skierowała ich do szpitala, gdzie objęci zostali opieką medyczną.

- Nie mamy żadnego pacjenta, który jest w stanie zagrożenia życia. Większość chorych jest w stanie stabilnym - powiedział Szumowski.

Koronawirus we Wrocławiu. Apel wojewody

Obecnie na Dolnym Śląsku według danych wojewody w związku z koronawirusem kwarantanną lub izolacją objętych jest 860 osób. Nadzór epidemiologiczny wprowadzono w 453 przypadkach. W szpitalach jest natomiast 28 osób podejrzanych o zachorowanie.

REKLAMA

Zagrożenie epidemią było tematem wczorajszej odprawy z premierem Mateuszem Morawieckim, w której brał udział wojewoda dolnośląski.

- Koncentrowaliśmy się na przygotowaniach szpitali zakaźnych do ewentualnego niebezpieczeństwa związanego z wystąpieniem większej liczby zachorowań – mówił wojewoda Jarosław Obremski – Chciałbym także przekazać, że ze 100 mln przekazanych przez rząd na wsparcie szpitali, województwo dolnośląskie otrzymało 8,5 mln złotych.

Wojewoda zaapelował o rozważenie ograniczenia wyjazdów za granicę, o nieorganizowanie spotkań i konferencji z udziałem personelu medycznego. Poinformował również o wystosowaniu rekomendacji do kuratorów oświaty o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów i wycieczek szkolnych. Rekomendacje dotyczącą zamknięcia miejsc zabaw dla dzieci, zlokalizowanych w galeriach handlowych, otrzymają również dolnośląscy samorządowcy.

Wojewoda poinformował o odwołaniu imprezy Destination Imagination, która miała odbyć się we wrocławskiej Hali Stulecia pod koniec marca. Decyzja zapadła po konsultacji z wojewódzką stacją sanitarnoeEpidemiologiczną oraz na wniosek miasta Wrocław.

Koronawirus we Wrocławiu. Chory miał typowe objawy

Koronawirus o zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, jaka otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia.

Nie ma dostępnej szczepionki, a nawet jeśli zostałaby stworzona, to i tak jej produkcja trwałaby kilka miesięcy (i nie ma możliwości przyspieszenia tego procesu ze względów technologicznych). Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że szczepionka będzie gotowa najwcześniej za rok.

Nie ma także leków przeciwko temu wirusowi. Pacjenta mającego trudności z oddychaniem kładzie się pod respirator i czeka, aż jego organizm sam zwalczy chorobę. Niedawno tajlandzkie minierstwo zdrowia poinformowało, że tamtejszym lekarzom udało się wyleczyć z ciężkiego zakażenia koronawiruem 71-letnią Chinkę. Zastosowano u niej kombinację leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu grypy (oseltamiwir) i w leczeniu HIV (lopinawir i rytonawir), ale wyniki te nie zostały potwierdzone przez inne kraje.

Nie każda osoba zarażona wymaga hospitalizacji. Szacuje się, że około jednej czwartej zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta umiarkowany lub lekki, niewymagający pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu. Wszystko wskazuje na to, że wirus zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo.

Koronawirus we Wrocławiu. Jak się chronić

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacz do rąk na bazie 60-proc. alkoholu).

Z powodu trwania epidemii SARS-CoV-2 nasz Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania.

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590

ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY