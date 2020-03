Sanepid posiada listę pokładową z nazwiskami pasażerów i kontaktuje się z nimi, żeby w wywiadzie telefonicznym ustalić ich stan zdrowia. Służby sanitarne informują ich, że przebywali w pobliżu osoby zakażonej i powinni przez kolejne 14 dni nie wychodzić z domu.

- Podróżnych mogło być nawet 200, w tym turyści z zagranicy. Rodzina chorego jest poddana kwarantannie w domu. Żaden z jego bliskich nie ma objawów - zapewnił dr n. med Jacek Klakocar, dolnośląski inspektor sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Koronawirus we Wrocławiu. Z kim kontaktował się chory

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób 26-latek dotarł z lotniska do szpitala. Jeśli była to komunikacja miejska, to następnym krokiem będzie próba dotarcia do pasażerów danej linii autobusowej, a być może także tramwajowej. Pod uwagę brana jest również taksówka. Wiadomo, że mężczyzna prywatnie kontaktował się z co najmniej jedną osobą - już została poddana kwarantannie.

Klakocar: - Pacjent zachował się bardzo prawidłowo. Po powrocie z lotniska do domu, gdy źle się poczuł, zadzwonił na infolinię NFZ i powiadomił o swoim stanie zdrowia. Nie zdążył pójść do pracy. Do szpitala pojechał własnym samochodem. Po przebadaniu lekarze polecili mu zostać w szpitalu. Potem testy wykazały, że ma koronawirusa.

Koronawirus we Wrocławiu. Pacjent jest izolowany

Od przylotu chorego do czasu, gdy zgłosił się w szpitalu, minęło kilkanaście godzin.

- W izolatce pacjent ma kontakt tylko z personelem, który jest odpowiednio zabezpieczony - zapewnia dyrektor szpitala przy Koszarowej, mgr inż. Janusz Jerzak. - Po informacji o koronawirusie w Polsce, zgłasza się do nas więcej osób, które podejrzewają u siebie chorobę. Po wywiadzie, z którego wynika, że nie były za granicą i nie miały kontaktu z nikim z grupy ryzyka, odsyłamy je do domu. Zalecamy, by kilka dni nie chodziły do pracy i obserwowały objawy.

Według danych wojewody dolnośląskiego (na godzinę 18.15 w piątek) w całym województwie kwarantannie poddano 860 osób, nadzór epidemiologiczny sprawowany jest nad 453 osobami, a hospitalizowanych jest 28.

Koronawirus we Wrocławiu. Czego unikać

- Wojewoda zastanawia się również co z weekendowymi imprezami masowymi. Mowa m.in. o wystawie kotów rasowych w Hali Stulecia. W tym momencie przebywanie w większym tłumie jest ryzykowne - mówi "Wyborczej" osoba ze sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Dodaje, że należy unikać wszelkich ekranów dotykowych np. w restauracjach fast food oraz środkach komunikacji miejskiej. Najlepiej mieć już bilet przy sobie. - To siedliska największych zarazków i raczej rzadko są dezynfekowane - stwierdza.