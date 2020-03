Na piątkowym briefingu wojewoda przekazał, że na Dolnym Śląsku nie ma pacjenta ze stwierdzonym zakażeniem. Z podejrzeniem koronawirusa jest hospitalizowanych osiem osób. 87 osób objęto kwarantanną lub izolacją, 260 objęto nadzorem epidemiologicznym.

Wojewoda zwrócił uwagę, że liczba zakażonych koronawirusem w Niemczech i Czechach wzrasta. – Proszę mieszkańców Dolnego Śląska o rozważenie konieczności wyjazdów zagranicznych – zaapelował. Zapowiedział też, że poprosi kuratora oświaty, aby ten wysłał rekomendację do dyrektorów szkół, by wstrzymali do odwołania wycieczki szkolne.