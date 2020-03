Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na miejski newsletter wrocławskiej „Gazety Wyborczej”

Sytuacja miała miejsce w niedzielę we Wrocławiu. Podczas mszy w całej Polsce duchowni, zgodnie z zaleceniami Episkopatu, mieli poinformować swoich parafian o zagrożeniach związanych z koronawirusem. Episkopat informował wcześniej wiernych o możliwości przyjmowanie komunii świętej na rękę oraz o tym, że jeśli ktoś boi się choroby, „nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach”.

Koronawirus karą za grzechy

Patrycja, która razem ze znajomymi poszła w niedzielę na wieczorną mszę do kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła we Wrocławiu, wyszła zszokowana.

- Podczas kazania ksiądz bardzo żywiołowo dowodził, że maseczki i żele antybakteryjne nie pomogą nam w walce z koronawirusem, bo tylko modlitwa może ochronić ludzi. Tłumaczył, że epidemia to kara boska za życie w grzechu: za homoseksualizm, za pary, które mieszkają razem bez ślubu i za tych, którzy „mordują nienarodzone dzieci” - opowiadała "Wyborczej".

O lekarzach ksiądz miał mówić, że wspierają „eksperymenty na płodach”, a teraz jeszcze zakazują wiernym używania wody święconej, chociaż w kościele jest „duża przestrzeń, nie to co w klubach”.

- A o Chińczykach powiedział, że „są brudni, jedzą nietoperze i martwe płody”. Mam znajomych z Chin i Japonii, na pewno nie są brudasami i z pewnością nie jedzą płodów. Zagotowało się we mnie – wspominała Patrycja. I dodaje, że już w trakcie kazania ludzie zaczęli wychodzić z kościoła.

- Właśnie dlatego z Kościoła odchodzą wierni, bo nie chcą słuchać bzdur - oburzała się.

Prymas: To dziwna teologia

Posługę duszpasterską w parafii pw św. Michała Archanioła pełnią księża salezjanie. Jak dowiedzieliśmy się w parafii, mszę o godz. 19.15 w niedzielę odprawiał ks. Leonard Wilczyński. Jest duszpasterzem akademickim, ekonomem wspólnoty i kierownikiem bursy dla studentów. Opiekuje się parafialnym zespołem Caritas.

Do sprawy odniósł się prymas Polski abp Wojciech Polak. We wtorek w wieczornym programie "Gość Wydarzeń" na antenie telewizji Polsat mówił:

"Jest to dziwna teologia. Nigdy interpretacja takich wydarzeń jak epidemie nie powinna pokazywać, że stoi za nimi rozgniewany Pan Bóg. Są różne doświadczenia, które on na człowieka dopuszcza, ale już interpretacja... Ja się zawsze odnoszę do Ewangelii, w której pan Jezus słyszy, że wieża w Siloe spadła na grzeszników. Mówi: nie innych oskarżajmy, ale przyjmijmy to jako zawołanie do naszego nawrócenia. Ksiądz powinien to zrozumieć jako pierwszy".

"Takie sformułowanie nie padło"

Oficjalne oświadczenie wystosowała również Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, w którym rzecznik prasowy ks. Jerzy Babiak stwierdza: - Z relacji świadków wynika, że najczęściej zamieszczane w mediach sformułowanie, że "koronawirus jest karą za grzechy aborcji i homoseksualizmu", nie padło podczas kazania. Wrażenia osób, które słuchały kazania i ich zdania na ten temat, są bardzo zróżnicowane, od pochwał po krytykę i złość - pisze rzecznik.

I dodaje, że kazanie jedynie w pewnej części odnosiło się do wzbudzającego duże emocje tematu koronawirusa: - "Kapłan w większości kazania mówił na temat modlitwy i nawrócenia jako sposobu wynagrodzenia Bożemu Sercu za grzechy ludzkości. Czynił to w odniesieniu do objawień fatimskich, których treść cytował z myślą, że mogą posłużyć jako konkretne wskazania na Wielki Post. Tematy te były omawiane w różnych miejscach kazania. Słuchacze mogli jednak odnieść wrażenie, że kwestie te ściśle się ze sobą wiążą i tak zinterpretować wypowiedź kapłana, jak zostało to przedstawione w mediach".

Jednak, jak podkreśla ks. Jerzy Babiak, "jeżeli ktokolwiek czuje się urażony, to bardzo przepraszamy. Kapłan otrzymał stosowne upomnienie i pouczenie ze strony władz kościelnych. Wypowiedź kapłana podczas tego kazania w sprawie koronawirusa nie była oficjalnym stanowiskiem Kościoła w tej sprawie. Oficjalną wypowiedź w tej kwestii zawarł Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w swoim komunikacie z dnia 28 lutego 2020 r.

Atak na Kościół? Brak słów

Pani Patrycja jest tym oświadczeniem zdziwiona. Na mszy świętej była w towarzystwie trójki znajomych, którzy również słyszeli to co ona i potwierdzają jej wcześniejsze słowa.

Na forum „Gazety Wyborczej” internauta Gacydlak napisał: „W parafii św. Michała Archanioła na Ołbinie na wieczornej mszy nie był odczytany żaden komunikat episkopatu dotyczący koronawirusa. Natomiast w kazaniu wierni usłyszeli, iż koronawirus jest spowodowany grzechami. Zalecono w tej sprawie modlitwy do Matki Boskiej Fatimskiej. Natomiast środki ostrożności w kościołach, jak komunia podawana do rąk, znak pokoju za pomocą skinienia głową itp. zostały wprost skrytykowane i odebrane jako atak na Kościół. Brak słów”.

Z kolei Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych opublikował w środę komentarz: "Składamy zawiadomienie do prokuratury w sprawie rasistowskich treści głoszonych przez księdza" - napisali przedstawiciele grupy na Facebooku.

