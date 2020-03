- Sprawdzanie temperatury ciała pracownika to zbieranie wrażliwych danych medycznych, do czego zakład pracy nie ma upoważnienia. Przy okazji jest to działanie wbrew ustawie o ochronie danych osobowych. Dodatkowo zmuszanie pracowników do poddania się pomiarowi jest łamaniem prawa pracy – wylicza nasz czytelnik, pan Jerzy, który zgłosił nam sprawę.

Koronawirus. Zapanowała panika

Pracownicy mieli być badani przy wejściu na teren firmy i odsyłani do domów, w razie gdyby stwierdzono u nich gorączkę. Szefostwo zakładów planowało rozpocząć pomiary dzisiaj. - Ostatecznie się z tego wycofało po naszej interwencji - mówi Krzysztof Ratajek z OPZZ działających w Rokicie. - O badaniu zastaliśmy uprzedzeni przez biuro bezpieczeństwa w firmie. Wyjaśniliśmy, że takie działanie nie byłoby zgodne z prawem. Jednak zapanowała panika. Niedawno jeden z pracowników zemdlał. Miał gorączkę.