W naszym regionie nie stwierdzono do tej pory zarażenia koronawirusem. Według najnowszych informacji przekazanych w czwartek o godz. 8.30 przez wojewodę Jarosława Obremskiego pięć osób jest hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zarażenia 2019-nCoV, 45 zostało objętych kwarantanną lub przebywa w izolacji, a 171 objętych jest nadzorem epidemiologicznym.

Przypomnijmy, że w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił, że w Zielonej Górze wykryto u 66-letniego pacjenta pierwszy w Polsce (i jak na razie jedyny w naszym kraju) przypadek zarażenia koronawirusem.

– Czuje się dobrze, nie gorączkuje. Leczymy go objawowo, np. podajemy leki na kaszel. Mężczyzna łagodnie przechodzi zarażenie koronawirusem – mówił wczoraj Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Koronawirus. Wstrzymane wizyty w szpitalach

Jak poinformował w środę Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, w szpitalach zostały wstrzymane wizyty – z powodu grypy i zagrożenia koronawirusem. Na wszelki wypadek ograniczane też są planowe zabiegi.

– Musimy znaleźć równowagę pomiędzy potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym a zdrowiem chorych. Musimy dbać o pacjentów, ale też myśleć o ewentualnym zagrożeniu – tłumaczył wojewoda.

Natomiast nie będą wstrzymywane imprezy masowe. Nadal organizowane będą też mecze.

Obremski: – Francja, w której jest więcej przypadków zachorowania, nie widzi powodu, żeby odwoływać imprezy poniżej 5 tys. uczestników.

W środę we Wrocławiu i Wałbrzychu zostały także postawione polowe przyszpitalne izby przyjęć.

– Ćwiczymy, na wypadek gdyby wystąpiła konieczność uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badanie osób z podejrzeniem bądź zakażeniem koronawirusem. Chcemy być przygotowani na każdy możliwy scenariusz – tłumaczyli urzędnicy.

I dodawali: – W przedsięwzięcie są zaangażowane Państwowa Straż Pożarna, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu przy ul. Borowskiej oraz Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Koronawirus w Polsce. Uczelnie odwołują imprezy

Władze Uniwersytetu Przyrodniczego odwołują natomiast wszystkie wydarzenia skupiające powyżej 200 uczestników. Zawieszenie potrwa do 22 marca, a jeśli zaistnieje potrzeba, zostanie przedłużone. Decyzja podyktowana jest zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pojawieniem się koronawirusa w Polsce.

Politechnika Wrocławska również wstrzymuje imprezy przygotowane dla więcej niż 200 osób. Z kolei Uniwersytet Wrocławski monitoruje sytuację.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że objawy COVID-19 obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Te dolegliwości powinny nas zaalarmować, zwłaszcza jeśli wróciliśmy z Włoch, Chin, Korei Południowej czy Iranu.

Koronawirus w Polsce. Apel o zachowanie spokoju

Lekarze oraz członkowie sztabów kryzysowych apelują do mieszkańców o opanowanie się. Podkreślają, że nie należy siać paniki i nie ma potrzeby robienia długoterminowych zapasów żywności.

– Do szpitala na Koszarowej zgłasza się codziennie 80 pacjentów, którzy twierdzą, że mogą mieć koronawirusa. Połowa z nich nigdy nie wyjechała nawet z Wrocławia, ale mają lekki katar i twierdzą, że są chorzy. Prosimy o rozwagę. Panuje epidemia grypy, dużo osób jest przeziębionych, ale lekki ból głowy to nie jest koniec świata – mówiła "Wyborczej" anonimowo osoba ze sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki, przed jedzeniem i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-proc. alkoholu.

