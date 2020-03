Ewa Wilczyńska: Mam poczucie, że koronawirus zaraz wyskoczy mi z lodówki.

Prof. Dariusz Doliński: - Było do przewidzenia, że po stwierdzeniu pierwszego przypadku w Polsce zostaniemy zalani ogromem informacji. Chociaż to, czy został on wykryty u nas, czy w przygranicznej miejscowości w Niemczech lub Czechach, niczego tak naprawdę nie zmienia, to ten sam rejon geograficzny.

Pierwszy przypadek jest raczej symboliczny, pozwala nam powiedzieć: mamy w Polsce koronawirusa. I ja się wcale mediom nie dziwię, że masowo dostarczają na ten temat informacji, bo tego właśnie odbiorcy od nich oczekują. Boję się tylko nieodpowiedzialnych publikacji, które mogą potęgować panikę i zachęcać do nieracjonalnych zachowań, np. by w ogóle nie wychodzić z domu. Już zaobserwowałem, że we Wrocławiu są większe korki, jakby ludzie bali się wybierać komunikację miejską w strachu przed kontaktem z innymi pasażerami. Dawno też nie widziałem tak opustoszałych knajp w centrum miasta, co pewnie będzie miało wpływ na branżę gastronomiczną. I z takimi konsekwencjami może przyjść nam się niedługo mierzyć.