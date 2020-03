W kościele pw. św. Michała Archanioła ksiądz nie odczytał na niedzielnej mszy zaleceń Episkopatu ws. koronawirusa. Ogłosił za to, że epidemia to kara za homoseksualizm i aborcję - poinformowała nas jedna z parafianek, Patrycja.

- Podczas kazania ksiądz bardzo żywiołowo dowodził, że maseczki i żele antybakteryjne nie pomogą nam w walce z koronawirusem, bo tylko modlitwa może ochronić ludzi. Tłumaczył, że epidemia to kara boska za życie w grzechu: za homoseksualizm, za pary, które mieszkają razem bez ślubu i za tych, którzy „mordują nienarodzone dzieci”. A o Chińczykach powiedział, że „są brudni, jedzą nietoperze i martwe płody” - opowiadała.

Posługę duszpasterską w parafii pw. św. Michała Archanioła pełnią księża salezjanie. Jak dowiedzieliśmy się w parafii, mszę o godz. 19.15 w niedzielę odprawiał ks. Leonard Wilczyński. Jest duszpasterzem akademickim, ekonomem wspólnoty i kierownikiem bursy dla studentów.

Czy o kazaniu wiedzą jego przełożeni? Czy zostanie upomniany? Ksiądz Jerzy Babiak, rzecznik wrocławskich salezjan, obiecał zbadać sprawę i jak najszybciej przekazać nam odpowiedź.

Prymas: Dziwna teologia

Tymczasem do sprawy odniósł się prymas Polski abp Wojciech Polak. We wtorek w wieczornym programie "Gość Wydarzeń" na antenie telewizji Polsat mówił:

"Jest to dziwna teologia. Nigdy interpretacja takich wydarzeń jak epidemie nie powinna pokazywać, że stoi za nimi rozgniewany pan Bóg. Są różne doświadczenia, które on na człowieka dopuszcza, ale już interpretacja... Ja się zawsze odnoszę do Ewangelii, w której pan Jezus słyszy, że wieża w Siloe spadła na grzeszników. Mówi: nie innych oskarżajmy, ale przyjmijmy to jako zawołanie do naszego nawrócenia. Ksiądz powinien to zrozumieć jako pierwszy."

Epidemia koronawirusa. Komunia święta na rękę

Prymas przypomniał też, że Kościół współpracuje z inspektorem sanitarnym. "Nie jesteśmy temu obojętni. Chcemy racjonalnie podchodzić do sytuacji, nie bagatelizować i nie siać paniki" - mówił w Polsacie. Wspomniał też o znaku pokoju, który można przekazać za pomocą skinienia głową i o tym, że nie ma konieczności całowania czy dotykania relikwii; wystarczy przyklęknąć.

Z powodu epidemii koronawirusa Episkopat poinformował wiernych o możliwości przyjmowanie komunii świętej na rękę oraz o tym, że jeśli ktoś boi się choroby, „nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach”. Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki poprosił też duchownych, żeby informowali swoich parafian o istniejącym zagrożeniu. Na niedzielnych mszach polecono odczytać list ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Internauci komentują

Sprawę kazania księdza z Wrocławia komentujecie na naszym Facebooku:

Paweł: - W tej parafii takie bzdury to norma, więcej polityki niż religii. O wiele lepsza atmosfera jest w parafii przy ul. Bujwida.

Michał: - Akurat w tym kościele często są tego typu kazania. Fajnie, jakby kuria się tym zajęła, bo słuchanie z ambony o tym, że we Francji z ludzkich płodów robi się kremy nie jest przyjemne.

Gacydlak: - W parafii św. Michała Archanioła na Ołbinie na wieczornej mszy nie był odczytany żaden komunikat Episkopatu dotyczący koronawirusa. Natomiast w kazaniu wierni usłyszeli, iż koronawirus jest spowodowany grzechami.

Ale są też broniący księdza.

Natalia: - Byłam na mszy podczas tego kazania. Nie przypominam sobie, żeby było powiedziane, że obecna epidemia to kara za jakiekolwiek grzechy.

Jarek: - Kielich już się przelewa. Za dużo człowiek sobie pozwala, za dużo złego. Tylko z pokorą ugiąć kolana i przeprosić Pana Boga i kapłanów. Uczniowie Pana Jezusa lepiej wiedzą, co dla nas jest potrzebne.

***

W środę przed południem także Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych opublikował komentarz: "Składamy zawiadomienie do prokuratury w sprawie rasistowskich treści głoszonych przez księdza" - napisali przedstawiciele grupy na Facebooku.