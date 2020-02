Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na miejski newsletter wrocławskiej Gazety Wyborczej

Według relacji mecenasa Preissa mniej więcej 30-letni mężczyzna wszedł do restauracji w Karpaczu w środę ok. godz. 16 i od razu wyróżnił się z tłumu. Miał wiele tatuaży, był łysy, nosił mundur z hasłami o żołnierzach wyklętych, wojskowe buty. Jednak najbardziej w oczy rzucał się pas.

- Czarne swastyki na polskiej fladze. Nie były połączone ze sobą, co mogłoby przypominać grecki ornament. Uznałem, że to propagowanie ustroju totalitarnego - wyjaśnia Preiss. - Wiele osób zwróciło uwagę na tego człowieka, ale nikt nie reagował. Wszyscy się bali. Sam chciałem zrobić zdjęcie, ale bałem się jego reakcji lub zauważenia przez jego partnerkę. Mogło dojść do awantury.

Mecenas relacjonuje, że następnie wyszedł z restauracji i zadzwonił na policję. Poprosił o interwencję w sprawie mężczyzny propagującego faszyzm. Grożą za to nawet dwa lata więzienia.

Policja: Należy dzwonić na nr alarmowy 112

- Pan policjant był bardzo miły, powiedział, że to ciekawa sprawa, ale jest jedynym funkcjonariuszem na cały Karpacz i nie ma jak przyjechać. A jeśli mi zależy, to mam zadzwonić na 112. To nie ma jednak sensu, bo zostałbym z powrotem oddelegowany na komisariat w Karpaczu - przyznaje Preiss.

Policja odpowiada, że dyżurny funkcjonariusz zachował się zgodnie z procedurami.

- Zadzwonił obywatel, który poinformował o mężczyźnie ze swastykami. Policjant poinformował rozmówcę, że w Karpaczu nie ma służby dyżurnej. Wszelkie patrole są dysponowane z poziomu komendy miejskiej, w tej sytuacji należy zadzwonić do Jeleniej Góry. Dyżurny z Jeleniej Góry oddelegowałby patrol do Karpacza. Funkcjonariusz pracujący na komisariacie w Karpaczu zajmuje się głównie sprawami kryminalnymi, jeździ na konkretne zdarzenia zlecone przez komendę miejską. Sam decyzji podejmować nie może. Najlepiej, zgłaszając jakąkolwiek sprawę, dzwonić na 112 - tłumaczy podinsp. Małgorzata Gorzelak z jeleniogórskiej policji.

- Trzeba nas informować. Obywatel nie musi znać dokładnie Kodeksu karnego, dlatego po przekazanej informacji możemy wysłać patrol, żeby podjął interwencję. Wtedy dojdzie do wylegitymowania osoby podejrzewanej o propagowanie ustroju totalitarnego i rozpoczniemy czynności wyjaśniające - dodaje podinsp. Gorzelak. - W naszym powiecie nie ma zbyt wielu takich zgłoszeń. Maksymalnie kilka w roku.

Mecenas Preiss: - Jaki jest koń, każdy widzi. Faszysta może bezkarnie chodzić po ulicy. Po drugie, nie było żadnej reakcji w mieście, gdzie przebywa teraz kilkadziesiąt tysięcy turystów. Jest jeden policjant, to o czym mamy rozmawiać?

Złamanie prawa czy nie?

Podinsp. Małgorzata Gorzelak dodaje, że obywatel powinien dzwonić na nr 112, gdy tylko będzie podejrzewał, że doszło do złamania prawa.

Zgodnie z prawem nie popełnia się przestępstwa, jeśli korzysta się z faszystowskiej symboliki w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

- To nie był znaczek do kolekcji, tylko publiczna pochwała faszyzmu. Policja z urzędu reaguje na pojawienie się każdej swastyki na murze. Tak powinno być także w tym przypadku - denerwuje się adwokat.

Innego zdania jest dr Tomasz Scheffler z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z totalitaryzmem. Przypomina, że czynem zabronionym jest publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa. Oznacza to, że czyn musi nie tylko być popełniony publicznie, gdy nie jest to zamknięty krąg odbiorców, ale również musi polegać na bezpośrednim zamiarze przekonania kogoś do ustroju totalitarnego.

- Ustrój państwa to - odwołując się do Arystotelesa - ujęcie w pewien porządek władz w ogólności, a w szczególności naczelnej z nich wszystkich. Ustroju nie da się zatem zredukować do symboli, znaków czy pewnej doktryny. Przepisy karne nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej lub nie może w zakresie stosowania prawa karnego pojawiać się analogia. Konsekwencją tego będzie właśnie kontrowersyjne czasem dla części opinii publicznej orzecznictwo sądów polskich, które odmawiało uznawania za przestępstwo noszenia odzieży, akcesoriów itd. ze swastykami czy sierpem i młotem lub z podobiznami Lenina lub Che Guevary - tłumaczy dr Scheffler.

I dodaje, że również Trybunał Konstytucyjny uznał, iż penalizacja posługiwania się symbolami będącymi nośnikami ideologii totalitarnej nie spełnia rygorów państwa prawa. Dlatego też odpowiedni fragment przepisu paragrafu 2 art. 256 k.k. (druk, nagranie lub inny przedmiot (...) będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej) utracił moc i nie może być podstawą do ścigania.

- Pomijając wybitnie naganne moralnie łączenie polskich barw narodowych ze swastyką, która jest symbolem nazistowskim, opisane zdarzenie (przyjmując wszystkie wspomniane okoliczności za zgodne z rzeczywistością) nie wydaje się nosić znamion czynu zabronionego. Można opisane zachowanie uznać za bulwersujące, ze wszech miar naganne czy wręcz odrażające albo po prostu niemądre; nie można jednak stosować wykładni rozszerzającej lub analogii tylko dlatego, że pojawia się potrzeba społeczna ukarania - kończy dr Scheffler.