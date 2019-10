Do zdarzenia doszło 8 lipca w dzielnicy Ujazd w Zgorzelcu. Z ustaleń śledztwa wynika, że Mariusz D. zaatakował swojego sąsiada, uderzając go pięściami w twarz. - Następnie wybiegł z posesji, by po chwili powrócić z repliką miecza samurajskiego typu „katana”. Z dużą siłą zadał pokrzywdzonemu cios w głowę - informuje Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy jeleniogórskiej prokuratury.

Zaatakowany mężczyzna ten cios zablokował rękami i to na nich miecz się zatrzymał, prawie odcinając poszkodowanemu kciuki obu rąk.