Ewelina U. to żona „Mafika” – Marcina K., gangstera, który z kolegami okradał jubilerów w Niemczech. Siedział już kilka lat w więzieniu na Kleczkowskiej we Wrocławiu, a wkrótce mogły zapaść kolejne skazujące go wyroki. Jego żona postanowiła więc działać. Zwróciła się o pomoc do lekarza, patomorfologa i lekarza medycyny sądowej – Roberta K. To on – zdaniem prokuratury – skontaktował ją z głównym oskarżonym w tej sprawie – chirurgiem Ireneuszem K.

Chirurg w marcu 2008 roku miał przyjąć 2,5 tys. zł łapówki za upozorowanie próby samobójczej żony gangstera.