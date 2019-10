Nocna prohibicja została wprowadzenia we wrześniu ubiegłego roku. Obowiązuje od godz. 22 do 6. Uchwalony przez radę miejską zakaz dotyczy wszystkich sklepów znajdujących się w granicach wyznaczonych przez fosę miejską, al. Słowackiego, most Pokoju, ul. Wyszyńskiego, Sienkiewicza, pl. Bema i Odrę na odcinku od pl. Bema do mostu Sikorskiego.

Sklepikarze czują się dyskryminowani

Z powodu prohibicji podupadają sklepy monopolowe w obrębie Rynku. Na sytuację uskarżają się sklepikarze: - W okolicy mojego sklepu są trzy hostele i hotel.