Rafał Mikołajczyk to utalentowany kolarz z wieloma tytułami i pucharami. Od 2014 r. reprezentant kadry narodowej, mistrz Polski w indywidualnej jeździe na czas, zwycięzca Pucharu Europy, brązowy medalista w starcie wspólnym w Pucharze Świata w Yverdon-les-Baines w Szwajcarii, w 2016 r. był pierwszym zawodnikiem w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI).

Kierowca zajechał kolarzowi drogę i zaatakował

Został zaatakowany 12 lipca 2019 r. podczas treningu przygotowującego go do mistrzostw świata i do starań o kwalifikację na paraolimpiadę w Tokio w 2020 r.