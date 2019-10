Duda od trzech lat łączy funkcję szefa dolnośląskiej PO z przewodniczeniem jej w samym Wrocławiu.

Część działaczy krytykuje go m.in. za niezwoływanie posiedzeń rady powiatu, a co za tym idzie – unikanie partyjnej dyskusji. Teraz do zarzutów dołączają nie najlepsze wyniki osiągane przez Platformę w wyborach.

– O ile wybory samorządowe udało się wygrać, to już w wyborach do Parlamentu Europejskiego wypadliśmy znacznie poniżej oczekiwań, a sam Jarek do końca nie był pewny swojego mandatu – tłumaczy jeden z działaczy.