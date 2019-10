Rozmowa z posłanką Moniką Wielichowską

Magda Głaz: „To projekt, który nie dotyczy mnie, marszałek Kidawy-Błońskiej, czy prezesa Kaczyńskiego” – zaczęła pani swą wypowiedź.

Monika Wielichowska, posłanka PO-KO: Bo nie dotyczy. To projekt o młodych ludziach, nastolatkach, licealistkach i licealistach. O ich życiu, decyzjach, wyborach i dostępie do edukacji. To projekt, który zamyka im drogę do rzetelnej i potrzebnej wiedzy, bo – jeśli jego zapisy wejdą w życie – będzie karał więzieniem za edukację seksualną, za propagowanie antykoncepcji.