Wrocławska rada miejska jako pierwszy samorząd w kraju przyjęła alarm z uwagi na kryzys klimatyczny. - To pierwszy dokument, który wyznacza ambitny cel: neutralność klimatyczna do 2050 r. - mówili radni.

"Ogłoszenie alarmu będzie nam przypominać, że we wszystkich miejskich inicjatywach trzeba uwzględniać kwestie zieleni czy odnawialnych źródeł energii" - wyjaśniali urzędnicy.