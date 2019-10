„Pal zaostrzyć, a nie nominować do Nobla” – napisał o Oldze Tokarczuk burmistrz Lubowidza (powiat żuromiński). Dodał też, że pisarka jest „wrogiem ojczyzny, kanalią i szumowiną”.

PIsarka nie pierwszy raz stała się adresatką nienawistnych i groźnych słów ze strony tzw. patriotów.

Internetowy hejt wobec niej w 2015 roku pozostał bezkarny. Bo choć na profilu facebookowym „Noworudzkich Patriotów” były pogróżki, że Tokarczuk nie będzie się w kraju czuła bezpiecznie, bo choć były – co przyznała prokuratura – wpisy z groźbami karalnymi, znieważeniem czy pomówieniem, a także nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, to sprawę umorzono.