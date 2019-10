Prace podzielono na dwie fazy. Pierwsza rozpocznie się o godz. 23 w piątek i potrwa do 4 rano. W tym czasie montowane będą belki pod przęsła powstającej kładki. Oznacza to, że kierowcy będą musieli poczekać. Jezdnia wlotowa w kierunku do centrum będzie czterokrotnie zamykana dla ruchu na ok. 15 minut.

Jeśli czas montowania dźwigar się przedłuży, a na trasie pojawią się korki, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przewidział wprowadzenie ruchu wahadłowego. Miałby on się odbywać na drugiej jezdni – wyjazdowej – przy ręcznym sterowaniu ruchem.