Jak tego dokonać? O swoich sukcesach opowiadali przedstawiciele biznesu na konferencji Made in Wrocław. To już trzecia edycja wydarzenia, które skupia przedsiębiorców i innowatorów. Spotkanie miało miejsce we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia.

– Jesteśmy w szczególnym miejscu, które słynny wrocławski architekt Max Berg zaprojektował jako świątynię wolności – podkreślał prezydent Jacek Sutryk i dodawał, że Wrocław to miasto biznesu, kultury, sportu, ale i akademickości.