Rozmowa z Barbarą Labudą*

Barbara Labuda: Nie mogę dojść do domu, byśmy mogły porozmawiać, bo co chwilę ktoś mnie zaczepia i pyta: „Co teraz mamy robić? Będzie lepiej, czy mamy się martwić? Czy Senat przejęty przez opozycję zatrzyma pisowski walec?”.

Ludzie bardzo przeżywają te wybory, w Warszawie do urn poszło 77 proc. uprawnionych do głosowania, we Wrocławiu tylko kilka procent mniej. Wielkie miasta bardzo się zmobilizowały, frekwencja większa niż w 1989 r., coś wspaniałego.