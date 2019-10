Ciało 60-letniej Ewy znaleźli sąsiedzi 7 sierpnia w jej domu w Skrzypniku w woj. dolnośląskim. Byli zaniepokojeni faktem, że od rana nie ma z nią kontaktu.

– Rolety zaciągnięte, nie odpowiadała na SMS-y, telefon był wyłączony. To nie było do niej podobne. Tym bardziej że rano miała iść do pomocy społecznej, żeby w końcu pomogli jej wypełnić wniosek o przymusowe leczenie syna – wspominają.

Po południu jeden z sąsiadów zauważył, że 38-letni Patryk wyszedł z plecakiem z domu. – Nie wiedzieliśmy, czy wrócił – opowiada sąsiadka Katarzyna.