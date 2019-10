Spotkanie miało się odbyć w Oratorium Marianum. Jednak gdy w miniony czwartek o godz. 13 gruchnęła wiadomość, że Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla, organizatorzy na gwałt szukali we Wrocławiu znacznie większej sali. - Olga ma olbrzymią publiczność we Wrocławiu, ale jednak Nobel to Nobel - mówił Irek Grin, szef festiwalu i dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury.

Nobel dla Olgi Tokarczuk. Wrocław wita pisarkę

Ostatecznie wydarzenie przeniesiono do Narodowego Forum Muzyki, w którym duża sala może pomieścić 1800 osób.