Ostatnie lata we Wrocławiu to boom mieszkaniowy. Co więcej – nowe budynki powstają coraz częściej w atrakcyjnych lokalizacjach, blisko centrum i linii tramwajowych, a nie w dużej części na obrzeżach miasta. Oferta jest także bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o standard, wielkość samych mieszkań, a co za tym idzie – ceny.

Czasem w podobnej lokalizacji można znaleźć bardzo zróżnicowaną ofertę, jak na Kępie Mieszczańskiej, gdzie bliżej centrum, na wąskim cyplu, powstają budynki o wyższym standardzie, a na dawnych terenach wojskowych – bardziej dostępne cenowo.