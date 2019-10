4 ZDJĘCIA Krzysztof K., świadek w procesie zbrodni miłoszyckiej, ogląda szkic, który narysował w 1997 roku (EW)

- On słyszał, jak Małgosia wołała "mamo", ale jej nie pomógł. Od 23 lat tylko kłamie i kręci - mówiła do świadka w sprawie zbrodni miłoszyckiej mama zamordowanej 15-latki. A gdy stwierdziła, że powinien siedzieć w więzieniu, on pod nosem mruknął: - Ma pani rację.