1 ZDJĘCIE Wyniki wyborów parlamentarnych. Wojciech Murdzek, kandydat PiS ze Świdnicy dostał się do Sejmu (Fot. Maciej Świerczyński / Agencja Gazeta)

36,64 proc. do 34,66 proc. - to oficjalnych wynik wyborów parlamentarnych w Świdnicy. KO dostała w mieście prawie o 2 pkt proc. głosów więcej niż PiS. Nie pomógł nawet premier Morawiecki, który obiecał mieszkańcom drogę ekspresową. Może dlatego, że przyjechał do miasta nieprzygotowany i pomieszał ulice, o których mówił.