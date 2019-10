Wybory parlamentarne 2019. Wyniki, wiadomości komentarze - relacja na żywo

W mediach społecznościowych pojawiają się informacje, że logo Koalicji Obywatelskiej mogło wprowadzać wyborców w błąd.

Wybory parlamentarne 2019. Kratka z logo KO

Rafał Mundry zamieścił na Twitterze zdjęcie kart do głosowania z okręgu nr 8 we Wrocławiu. Widać na nich, że wyborcy, którzy na karcie do Senatu chcieli zagłosować na Barbarę Zdrojewską, zamiast stawiać krzyżyk z lewej strony nazwiska kandydatki, skreślali przypominające kratkę do głosowania logo KO.