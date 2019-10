Wybory parlamentarne 2019 - RELACJA NA ŻYWO - WYBORCZA.PL

Wrocławscy działacze spotkali się w Starej Giełdzie przy pl. Solnym.

Przyszli m.in. Alicja Chybicka, która startowała z Wrocławia do Senatu, a także kandydaci do Sejmu: Michał Jaros (szef kampanii KO we Wrocławiu), Joanna Augustynowska i Sławomir Piechota.

Jest również Sławomir Najnigier, były wiceprezydent Wrocławia. A także szef dolnośląskiej PO Jarosław Duda i przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jarosław Charłampowicz.