Wybory parlamentarne 2019 - RELACJA NA ŻYWO - WYBORCZA.PL

Wybory parlamentarne 2019 są już wyniki sondażu exit poll. Lewica, która w wyborach startuje pod szyldem KW Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobyła 11,9 proc. głosów. Co na chwilę obecną daje 43 mandaty. Z wyników sondażowych wynika, że na Dolnym Śląsku SLD zdobyło 15,6 proc. - To dobry wynik, liczymy na 5 mandatów w regionie. Lewica wraca do Sejmu i to jest najważniejsze - mówi Arkadiusz Sikora (SLD).

Przed nią były PiS - z wynikiem 43,6 proc. (239 mandatów), Koalicja Obywatelska - 27,4 proc. (130 mandaty).