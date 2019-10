Wybory parlamentarne 2019. Dopisać się do rejestru (na stałe) lub spisu wyborców (na trwające wybory) można było do wtorku 8 października. Większość osób we Wrocławiu zrobiła to, wysyłając odpowiedni formularz poprzez internetową platformę ePUAP.

Jak informowali przedstawiciele urzędu miejskiego, wszystkie wnioski, które do północy we wtorek dotarły na skrzynkę podawczą UM, zostały zrealizowane.

O dopisaniu do spisu wyborców zawiadamiano też wnioskujących, jednak wiele osób takich potwierdzeń nie dostało - mimo prawidłowo złożonych formularzy.