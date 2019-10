6 ZDJĘĆ Wybory parlamentarne 2019 (Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta)

Wybory parlamentarne 2019. We Wrocławiu do godz. 12 zagłosowało 18,33 proc. osób uprawnionych do głosowania. To jedna z najniższych frekwencji, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie. Nie jest lepiej, jeśli chodzi o całe województwo.