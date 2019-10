– To była ważna, trudna kampania, to były trudne cztery lata. Dla nas jest to wielkie wyzwanie, o którym mówiliśmy na tysiącach spotkań w skali całej kadencji. Pokazywaliśmy, jak ważna jest relacja między rządem a samorządem. Jak ważne jest to, by państwo nie kazało, jak Polacy mają żyć, ale umożliwiło im żyć – powiedział przewodniczący PO.

Schetyna podkreślił, że nie ma zamiaru odebrać świadczeń z programu 500+, o co oskarżała go partia rządząca.

– Nie wybieramy między 500+ i transferami socjalnymi a życiem w normalnym kraju.