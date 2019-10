8 ZDJĘĆ 'Zakazane lektury' w Hali Stulecia (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Nobel dla Olgi Tokarczuk. - Olga ma bardzo ważne rzeczy do powiedzenia. To sytuacja bez precedensu, by głos pisarza mógł zmienić świat - mówi Irek Grin, szef Wrocławskiego Domu Literatury.