Dlaczego chce pan zostać posłem?

– Chcę zmieniać nasze otoczenie, wprowadzać śmiałe rozwiązania, które sprawią, że nasza rzeczywistość będzie lepsza. Można to robić na różnych poziomach. Jednym z nich jest poziom parlamentarny. To tam tworzy się prawo, które bezpośrednio lub pośrednio wpływa na nasze codzienne życie. Tam też decydujemy o tym, jaki model społeczeństwa będzie funkcjonował w naszym kraju. Czy będzie to europejski model życia, jaki osobiście preferuję, czy może model wschodni, poparty rządami twardej ręki.