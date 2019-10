– Wzywam gminę Wrocław do tego, by w końcu zaczęła naprawdę walczyć ze smogiem. Ustawowym obowiązkiem gminy jest dbać o czyste środowisko i zdrowie mieszkańców. Zaniechania miasta w tym zakresie naruszają moje dobro osobiste – mówi Marta Stożek, kandydatka komitetu SLD do Sejmu.

Za „dotychczasowe naruszenia” zażądała, by gmina wpłaciła 50 tys. zł na rzecz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

– Jako matka piątki dzieci nie mogę czekać, aż dorosną dwa pokolenia, zanim miasto upora się ze smogiem.