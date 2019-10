Czterech mężczyzn ze Środy Śląskiej wybierało sobie przypadkowe ofiary, wywoziło je do lasu i tam zastraszało. Ofiarami byli trzej mężczyźni. Lokalni gangsterzy bili ich i strzelali do nich z broni pneumatycznej. Wszystko po to, by zmusić ich do podpisania zobowiązania do oddania pieniędzy, których nie pożyczyli.

Znęcali się nad nimi w lesie pod Środą Śląską

Wszystko działo się w wakacje 2017 r., 30 lipca. Pierwszą ofiarą był Rafał K. Gangsterzy za miejscowością Komorniki zajechali mu drogę, gdy wracał z pracy.