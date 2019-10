Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zagłosuje na Sławomira Piechotę, czwórkę na liście Koalicji Europejskiej.

Wybory parlamentarne 2019. Prezydent Wrocławia popiera Piechotę

– Piechota to człowiek wrażliwy, polityk społeczny, to osoba, na którą zawsze można liczyć. To człowiek wielkiego serca, zaangażowany w rozwiązywanie naszych codziennych spraw. Zagłosujcie na Piechotę, ja z całą pewnością tak zrobię – zapowiedział prezydent.

Co ciekawe, wsparcie od Sutryka otrzymała również inna kandydatka: piąta na liście Aldona Młyńczak.