W 1957 roku wyszło zarządzenie o zamknięciu przedwojennych cmentarzy, a następne dziesięć lat je likwidowano. Nie oszczędzono nawet Wielkiego Cmentarza (Grosser Friedhof), położonego w rejonie obecnych ulic Braniborskiej i Legnickiej. Założony w 1777 roku był miejscem pochówku wrocławskiej elity.

Pogrzebano na nim m.in. przedstawicieli rodziny Kornów (sławnych wydawców) i nadburmistrzów Wrocławia (wśród nich von Kospotha). Stojące tu grobowce były cennymi dziełami sztuki sepulkralnej, ale i tak trafiły na wysypisko.

Wrocławskie cmentarze. Pomnik Wspólnej Pamięci

Kilkanaście lat temu w parku Grabiszyńskim odsłonięto pomnik Wspólnej Pamięci poświęcony pamięci mieszkańców przedwojennego Wrocławia, których mogiły zostały zniszczone. Pomysł narodził się, gdy na polu pod Mirkowem znaleziono stertę poniemieckich nagrobków ściągniętych pod koniec lat 80. z cmentarza Osobowickiego.

Ich właściciel, wrocławski kamieniarz, wykorzystywał je m.in. do budowy posadzek i schodów, a potem chciał sprzedać gruz władzom miejskim. Miasto kupiło dwieście najlepiej zachowanych płyt, które zostały częściowo wmontowane do pomnika.



– We Wrocławiu na nekropolie wpuszczono spychacze. Zniszczono cenne zabytki sztuki cmentarnej, nie robiąc wcześniej nawet dokumentacji ikonograficznej. Zamieniano cmentarze na skwery, nie przeprowadzając ekshumacji, a potem w tym samym miejscu budowano na przykład stację benzynową. Koparka wyrzucała na wierzch ludzkie szkielety, a robotnicy wieszali czaszki na okolicznych drzewach. Taki los stał się udziałem zmarłych pochowanych na cmentarzu wojskowym u zbiegu alei Wiśniowej i ulicy Ślężnej. Trzeba jednak też powiedzieć, że stały za tym polityka i odgórne decyzje władz. Był to element akcji usuwania z miasta śladów niemczyzny. Skoro we Wrocławiu „kamienie mówią po polsku", to te nagrobne też powinny. Proces likwidacji zaczął się w 1957 roku i do lat 70. większość nekropolii znikła – opowiadała Halina Okólska, współautorka książki „Cmentarze dawnego Wrocławia" w rozmowie z „Wyborczą".