Team Polana z Jakuszyc ma świetne warunki do treningów. "Chcemy wychować następców Justyny Kowalczyk i Tomasza Sikory"

Dolnośląskie Centrum Sportu. Sportowcy z Team Polana trenują w Jakuszycach

- Kolejnych członków #TeamPolana wybieramy spośród wyróżniających się młodych zawodników, często pochodzących z naszego regionu. Chcemy im zapewnić komfortowe warunki i oddajemy do dyspozycji całe zaplecze Dolnośląskiego Centrum Sportu. Chodzi o to, by nie tracili czasu na dojazdy, skoro mogą spędzić u nas kilka dni, skorzystać z obiektu, odnowy biologicznej i tutaj przygotowywać się do kolejnych startów. Liczymy, że pomoże im to w rozwoju i osiąganiu jak najlepszych wyników - opowiada Maciej Klóska, prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, który zarządza całym kompleksem na Polanie Jakuszyckiej.

Kamila Żuk i Marcin Zawół fot. Materiały prasowe

- Młodych sportowców objęliśmy patronatem i wierzymy, że w niedalekiej przyszłości w narciarstwie biegowym doczekamy się następców Justyny Kowalczyk, a w biatlonie Tomka Sikory. Mają u nas odpowiednie warunki treningowe, aby poszli śladami naszych najbardziej utytułowanych sportowców - dodaje Mariusz Gawlik, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka.

Co ciekawe, do Teamu Polana dołączył także Adrian Kostera, znany triatlonista, który płynąc, biegnąc i jadąc na rowerze przez Dolny Śląsk, chce pokonać ponad 40 tysięcy kilometrów i ustanowić rekord świata w kategorii najdłuższy triatlon. Sportowiec podpisał umowę z urzędem marszałkowskim i przy okazji ustanawiania rekordu będzie promował nasz region.

- Adrian będzie się u nas przygotowywał do wyjątkowego wyzwania, czyli #365Triathlon - zaznacza prezes Maciej Klóska. - To będzie łącznie 1205 km pływania, 31 132 km na rowerze i 7833 km biegu. Adrian Kostera zamierza pobić rekord w kategorii najdłuższy triatlon i przebyć dystans większy od obwodu Ziemi wzdłuż równika - 40 170 km. Początek w czerwcu we Wrocławiu, a finał zaplanowano na maj 2024 roku na Polanie Jakuszyckiej. Sportowiec wybrał DCS ze względu na dostęp do potrzebnej mu infrastruktury, mikroklimat Jakuszyc i możliwość prowadzenia odnowy biologicznej, co będzie bardzo ważne przy tak dużym obciążeniu organizmu - podkreśla.

Biatlon. Konrad Badacz z brązem mistrzostw Europy juniorów

Jednym z reprezentantów Teamu Polana jest 20-letni Konrad Badacz z Piechowic, jeden z najbardziej utalentowanych młodych biatlonistów, który w minionym tygodniu w łotewskiej Madonie zdobył brązowy medal mistrzostw Europy juniorów w biatlonowym sprincie. Podczas rywalizacji w tej konkurencji Polak zaimponował na strzelnicy, gdzie nie pomylił się ani razu. Rywalizację wygrał Włoch Nicolo Betemps, do którego Badacz stracił 42,4 sekundy.

Od jesieni minionego roku, kiedy oficjalnie otwarto Dolnośląskie Centrum Sportu, Badacz przygotowuje się na obiektach w Jakuszycach.

- Mam zapewniony dostęp do infrastruktury w kompleksie - potwierdza Konrad Badacz. - Trenuję na biatlonowych trasach, korzystam ze strzelnicy, basenu, sauny i oczywiście bazy hotelowej. Wkrótce do naszej dyspozycji będzie także bieżnia do badań wydolnościowych na nartorolkach oraz pomieszczenie do hipoksji, czyli pokój, w którym panują warunki zbliżone do wysokogórskich, co znacznie poprawia wydolność sportowców.

Jak podkreślają przedstawiciele Dolnośląskiego Centrum Sportu, strzelnica biatlonowa na 30 stanowisk jest jedną z najnowocześniejszych w Europie.

- Dzięki zastosowaniu najnowszych systemów elektronicznych i komputerowych wszelkie dane ze strzelnicy bezpośrednio spływają na pulpity sędziów oraz trenerów. W efekcie wyniki są podawane na bieżąco, błyskawicznie - mówi dyrektor Gawlik.

Zawody w biathlonie fot. Materiały prasowe

Wcześniej w Jakuszycach infrastruktura do uprawiania biatlonu była przestarzała i niefunkcjonalna.

- Stara strzelnica wyglądała jak złomowisko, pewne elementy wisiały na sznurkach. Teraz wszystko jest zautomatyzowane, elektroniczne - wspomina Konrad Badacz.

Biatlon. Za rok w Jakuszycach Konrad Badacz chce powalczyć o kolejne medale

20-letni biatlonista ten sezon ma bardzo udany. W grudniu minionego roku dwa razy triumfował w juniorskim Pucharze IBU. We włoskim Val Martello Polak okazał się najlepszy w biegu ze startu wspólnego na 12 kilometrów, a także w sprincie. We Włoszech rywalizowano na trasach położonych na wysokości około 1800 metrów. A przed wyjazdem na zawody Badacz przez tydzień mieszkał i trenował w Dolnośląskim Centrum Sportu, gdyż w Jakuszycach mikroklimat zbliżony jest do alpejskiego, co później ułatwiło mu aklimatyzację przed startem.

A w połowie lutego Polak sięgnął po brąz w sprincie podczas mistrzostw Europy w łotewskiej Madonie.

Badacz: - Ten medal był dla mnie lekko niespodziewany. Proszę pamiętać, że w kategorii juniora startuję pierwszy sezon i rywalizuję z zawodnikami starszymi ode mnie o dwa lata. W rywalizacji sprinterskiej zaliczyłem bezbłędne strzelania, co jest sporym osiągnięciem. Wśród biatlonistów mówi się, że "wiek niszczy skuteczność", co odnosi się do zawodników młodych, a więc nieco narwanych, chaotycznych. W biatlonie młodzi gorzej strzelają, gdyż dopiero z wiekiem przychodzi spokój i opanowanie na strzelnicy. Pomimo braku doświadczenia prezentuję dużą stabilność, co podczas mistrzostw Europy pokazałem na strzelnicy i sięgnąłem po brązowy medal.

Dodajmy, że w 2024 roku w Jakuszycach zorganizowane zostaną mistrzostwa Europy juniorów w biatlonie. Będzie to pierwsza międzynarodowa impreza przeprowadzona w Dolnośląskim Centrum Sportu.

- Za rok będę starszy i na swoich trasach w Jakuszycach powalczę o złote medale - optymistycznie zapowiada Konrad Badacz.

Widok na Jakuszyce i Dolnośląskie Centrum Sportu fot. materiały prasowe DCS

W mistrzostwach biatloniści będą rywalizowali w sprincie na 10 km, w biegu pościgowym na 12,5 km, w biegu indywidualnym na 15 km oraz w sztafecie mieszanej. Tak więc zawodnik Teamu Polana może powalczyć o kilka medali.

Mistrzostwa juniorów w biatlonie zostaną zorganizowane od 6 do 11 lutego 2024 r.

Jednak DCS wybudowano nie tylko dla zawodowych sportowców. Obiekt jest otwarty również dla wszystkich amatorów sportu, którzy preferują zdrowy tryb życia.

- Ważnym zadaniem Dolnośląskiego Centrum Sportu jest wspieranie rozwoju młodych sportowców z naszego regionu - mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. - Dajemy im do dyspozycji nowoczesną infrastrukturę i liczymy, że dzięki temu łatwiej będzie się im przygotowywać do kolejnych startów. Ta oferta dla nich będzie się rozszerzać wraz z uruchamianiem kolejnych funkcjonalności ośrodka na Polanie Jakuszyckiej. Na co dzień w DCS trenują też dzieci i młodzież skupione w okolicznych klubach. W przyszłości grono zawodników związanych z DCS będzie się rozszerzać o przedstawicieli sportów letnich, bo w miesiącach bez śniegu Szklarska Poręba jest popularnym miejscem przygotowań dla lekkoatletów i rowerzystów - kończy marszałek Dolnego Śląska.

Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej

Przypomnijmy, że obiekt wybudowano za ponad 240 mln zł ze środków urzędu marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. W kompleksie znajdują się: rolkostrada, hala sportowa, górka saneczkowa, trasa rowerowa, siłownie, trenażery, system hipoksji, regulujący zawartość tlenu w pomieszczeniu, gabinety odnowy biologicznej, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią lekkoatletyczną oraz kryty basen. Oczywiście są także szatnie i wypożyczalnia sprzętu sportowego. W centrum kongresowym jest pięć sal konferencyjnych, poza tym restauracja oraz bistro café. Resort dysponuje 37 pokojami i jednym apartamentem.

W przyszłości na Polanie Jakuszyckiej ma powstać system sztucznego naśnieżania tras biegowych.