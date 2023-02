Jakuszyce będą areną mistrzostw Europy juniorów w biathlonie. "Impreza wpłynie na lepszą rozpoznawalność Dolnego Śląska"

Dolnośląskie Centrum Sportu. Obiekt nie tylko dla narciarzy

Jednak postrzeganie Jakuszyc jako wyłącznie miejsca dla narciarzy powoli się zmienia. Polana Jakuszycka i tereny wokół niej położone stają się sportowym centrum dla innej zimowej dyscypliny – biathlonu.

W dużej mierze wynika to z powstania Dolnośląskiego Centrum Sportu, budowy nowej strzelnicy biathlonowej i całej infrastruktury, która jest już wykorzystywana podczas różnej rangi zawodów. A te bardziej prestiżowe, mistrzowskie dopiero w Jakuszycach będą organizowane.

W lutym 2021 roku – a więc w momencie, kiedy Dolnośląskie Centrum Sportu było jeszcze budowane – Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) przyznała Jakuszycom organizację mistrzostw Europy juniorów w 2024 r. Będzie to pierwsza duża impreza międzynarodowa, do której dojdzie na obiektach Dolnośląskiego Centrum Sportu.

Decyzja o wyróżnieniu Jakuszyc zapadła podczas posiedzenia IBU w Bled. Co ciekawe, decydowano wówczas o kalendarzu imprez biathlonowych na lata 2022-2026 i w tym cyklu nie przewidziano żadnych zawodów międzynarodowych w Dusznikach-Zdroju, gdzie nieco wcześniej, bo w styczniu 2021, odbyły się mistrzostwa Europy seniorów.

Do niedawna to właśnie obiekt położony na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju był tym najważniejszym dla biathlonistów. Powstał w latach 80. minionego wieku. W latach 2011-2016 przeszedł gruntowną modernizację: poszerzono asfaltowe trasy, zamontowano sztuczne oświetlenie i system naśnieżania, wybudowano tunel dla zawodników i trybuny. Powstała także strzelnica elektroniczna.

Jednak IBU zdecydowała się postawić na Jakuszyce, które będą areną juniorskich mistrzostw Europy.

Dolnośląskie Centrum Sportu. Biathloniści testowali obiekt

Przypomnijmy, że Dolnośląskie Centrum Sportu oficjalnie otwarto we wrześniu 2022 r. Pierwszy oficjalny test nowego obiektu przeprowadzono pomiędzy 13 a 15 września, podczas organizacji Pucharu Polski w biathlonie na nartorolkach.

– To był tak naprawdę pierwszy sprawdzian naszego obiektu w warunkach zawodów. Puchar Polski to oficjalna impreza z kalendarza Polskiego Związku Biathlonu. Udział w nim wzięło blisko 140 zawodników, sędziów oraz członków ekip technicznych – opowiadał o zawodach Mariusz Gawlik, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka.

Natomiast w połowie grudnia na Polanie Jakuszyckiej przeprowadzono mistrzostwa powiatu karkonoskiego młodzików. Impreza miała rangę Pucharu Polski II kategorii i były to pierwsze krajowe zawody w sezonie 2022/23. Na starcie stanęło 117 zawodników i zawodniczek.

Warto podkreślić, że od samego początku funkcjonowania DCS z obiektu korzystają m.in. uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz innych lokalnych szkół. W tygodniu regularnie trenują tutaj młodzi biathloniści, którzy korzystają z trasy nartorolkowej oraz strzelnicy sportowej. Ośrodek ściśle współpracuje z przedstawicielami związków sportowych i z samymi zawodnikami, którzy widzą w ośrodku świetne miejsce przygotowań do najważniejszych zawodów.

Zawody biathlonowe na Polanie Jakuszyckiej fot. Dolnośląskie Centrum Sportu

– Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej to największa inwestycja sportowa zrealizowana w historii naszego regionu – podkreśla Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Wybudowaliśmy nowoczesne, dostępne całorocznie centrum przede wszystkim z myślą o sportowcach: amatorach i zawodowcach. DCS to znakomicie przygotowany obiekt gotowy do organizacji sportowych wydarzeń międzynarodowej rangi, które wpłyną na jeszcze lepszą rozpoznawalność Dolnego Śląska oraz na rozwój sportu i turystyki w naszym regionie. Mistrzostwa Europy juniorów w biathlonie w 2024 roku będą bardzo dobrą okazją do pokazania funkcjonalności Dolnośląskiego Centrum Sportu na legendarnej Polanie Jakuszyckiej. Będzie to bardzo duża i ważna międzynarodowa impreza sportowa na nowo powstałym obiekcie – dodaje marszałek Dolnego Śląska.

Dolnośląskie Centrum Sportu. Potencjał Polany Jakuszyckiej

Maciej Klóska, prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, który zarządza kompleksem na Polanie Jakuszyckiej, podkreśla, że obiekt jest przygotowany na organizację imprez mistrzowskich.

– Ośrodek jest tak zaplanowany, by można go było łatwo przestawić na goszczenie dużych wydarzeń sportowych. Najlepszym przykładem jest chyba pomieszczenie, które na co dzień służy jako restauracja, ale w trakcie zawodów może zamienić się w pomieszczenia dla komentatorów. Z okna widać doskonale strzelnicę i linię mety. Przeszklenie tego pomieszczenia zostało zaprojektowane pod takim kątem, by padające słońce nie oślepiało dziennikarzy relacjonujących zawody – zauważa Maciej Klóska.

Pucharu Polski w biathlonie na nartorolkach był pierwszą imprezą zorganizowaną w Dolnośląskim Centrum Sportu fot. Dolnośląskie Centrum Sportu

Prezes DPIiN dodaje, że ośrodek był wizytowany przez władze sportowe i zbierał najwyższe oceny.

Klóska: – Strzelnica, którą tutaj dysponujemy, jest najnowocześniejsza w naszym kraju i spełnia wszelkie wymagania Międzynarodowej Unii Biathlonu, podobnie jak sam stadion narciarski. Na poziomie Polany Jakuszyckiej znajdują się też smarowalnie, są pomieszczenia dla serwisantów, sztabów, pokoje odpraw. Przedstawiciele światowej federacji wizytowali kilka razy ośrodek i byli pod jego dużym wrażeniem, podobnie jak potencjału całej Polany Jakuszyckiej i przylegających tras w Górach Izerskich.

Mistrzostwa juniorów w biathlonie zostaną zorganizowane od 6 do 11 lutego 2024 r.

Warto podkreślić, że w Dolnośląskim Centrum Sportu powstaje „Team Polana" – zespół młodych, bardzo utalentowanych biathlonistek i biathlonistów, którzy w Jakuszycach będą mieli doskonałe warunki treningowe. W „Team Polana" znaleźli się już m.in. Kamila Żuk, Konrad Badacz, Marcin Zawół, ale także utytułowany triathlonista Adrian Kostera. Kapitanem tej drużyny jest Robert Maćkowiak. O tej ekipie wkrótce napiszemy więcej.

Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej

Obiekt wybudowano za ponad 240 mln zł ze środków urzędu marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. W kompleksie znajdują się: rolkostrada, hala sportowa, górka saneczkowa, trasa rowerowa, siłownie, trenażery, system hipoksji regulujący zawartość tlenu w pomieszczeniu, gabinety odnowy biologicznej, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią lekkoatletyczną oraz kryty basen. Oczywiście są także szatnie i wypożyczalnia sprzętu sportowego. W centrum kongresowym jest pięć sal konferencyjnych, poza tym restauracja oraz bistro café. Resort dysponuje 37 pokojami i jednym apartamentem.

W przyszłości na Polanie Jakuszyckiej ma powstać system sztucznego naśnieżania tras biegowych.