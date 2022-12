Kolej na narty. Narciarze mogą dojechać pociągiem do miejscowości turystycznych

– Bezpośrednio możemy dotrzeć do najwyżej w Polsce położonej stacji kolejowej Szklarska Poręba Jakuszyce, gdzie znajduje się Dolnośląskie Centrum Sportu, miejsce idealne dla fanów biegów narciarskich, czy też stację dalej, do Harrachowa, jednego ze słynniejszych czeskich kurortów narciarskich – mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Fot. Maciej Świerczyński / Agencja Wyborcza.pl

Jakuszyce mają tę zaletę, że węzeł dobrze przygotowanych tras dla narciarzy biegowych znajduje się tuż przy stacji kolejowej. Działa tam również szereg wypożyczalni sprzętu.

– Wszystkich narciarzy i turystów zachęcamy, aby przyjechali do Szklarskiej Poręby pociągiem. To także najwygodniejszy sposób dotarcia na trasy narciarskie w Górach Izerskich. Auto najlepiej zostawić pod domem i wybrać się koleją, ale jeśli ktoś do naszego miasta autem jednak przyjechał, niech je zostawi przy stacjach kolejowych albo pod pensjonatem – mówi Arkadiusz Lipin z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie.

Bezpłatne parkingi znajdują się przy stacjach kolejowych Szklarska Poręba Górna oraz Szklarska Poręba Huta. Przejazd pociągiem na odcinku do Jakuszyc trwa ok. 10 minut. Cena biletu normalnego w jedną stronę to 6,40 zł. Jeszcze ważna informacja dla narciarzy: stacja Huta jest położona poza centrum miasta, z dosyć wygodnym dojazdem, poza tym znajduje się tam wejście na jedną z tras narciarskich prowadzących w kierunku Jakuszyc. To najniżej położony start w sieci w Górach Izerskich.

Dodajmy, że czas podróży pociągiem między Wrocławiem a Szklarską Porębą to ok. trzech godzin, a cena biletu normalnego w jedną stronę w KD wynosi 37,10 zł.

Za narty nie policzą

Narciarze mają lepiej niż rowerzyści – przewóz roweru pociągiem kosztuje, a za narty nic nie trzeba płacić.

Bartosz Jungiewicz, dyrektor handlowy Kolei Dolnośląskich: – Warto pamiętać, że narty w pociągu możemy przewieźć bezpłatnie, na takich samych zasadach jak inny bagaż. Czyli pod warunkiem, że nie zajmują przestrzeni do siedzenia. Należy je położyć na półce bagażowej lub – gdy nie ma takiej możliwości – trzymać obok siebie.

Bartłomiej Rodak: – Do kurortów narciarskich na Dolnym Śląsku można komfortowo dotrzeć pociągiem lub też dzięki współpracy Kolei Dolnośląskich z lokalnymi przewoźnikami autobusowymi, kupując bilet zintegrowany. W ten sposób, unikając korków i poszukiwań miejsc parkingowych, dotrzemy na Dolnym Śląsku do Karpacza czy Świeradowa-Zdroju – przekonuje.

Na czym polegają bilety zintegrowane? To podróż na jednym bilecie z dwoma różnymi przewoźnikami, czyli w tym przypadku pociągiem i autobusem. Taki bilet opłaca się bardziej niż kupowanie dwóch oddzielnych. W ten sposób można dotrzeć do Karpacza, Świeradowa-Zdroju czy w Góry Sowie.

Od tego roku autobusem można też dojechać z Kłodzka do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. W tych okolicach również działają stacje narciarskie i znajdziemy trasy dla narciarstwa biegowego, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie.

Widok na Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Na pierwszym planie boisko treningowe fot. Materiały prasowe

W przypadku tego połączenia nie jest to jednak bilet zintegrowany. Ten autobus, kursujący w barwach Kolei Dolnośląskich, funkcjonuje w systemie tak jak linia kolejowa. To znaczy, że wystarczy jeden bilet (na pociąg) kupiony np. we Wrocławiu, bo dotrzeć do Stronia Śląskiego. Dlaczego nie jeżdżą tam pociągi? Ta trasa wymaga remontu. Samorząd wojewódzki chce ją przejąć, ale są z tym trudności. Na przeszkodzie stoi podobno niejasna struktura własnościowa.

Tu wrócą pociągi

Coraz bliżej jest natomiast powrotu pociągów na trasie z Gryfowa Śląskiego do Świeradowa-Zdroju. W tym roku rozpoczął się remont odcinka Gryfów–Mirsk. Niedługo powinna wystartować rewitalizacja odcinka do Świeradowa. Być może pasażerowie KD pojadą do tego uzdrowiska już w przyszłym roku. Cała ta linia została przejęta przez samorząd wojewódzki. W planach jest również przywrócenie pociągów do Kowar i Karpacza.

Przypomnijmy: od 11 grudnia tego roku wraz z nowym rozkładem jazdy ruszyło połączenie do Chocianowa (inwestycja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, czyli jednostki samorządu wojewódzkiego). Linia została reaktywowana po 22 latach przerwy. Pociągi kursują w relacji Legnica–Chocianów.

Koleje Dolnośląskie zapowiadają, że do końca roku przewiozą 16 mln pasażerów. To będzie rekord dla tego przewoźnika.

Pociągi przez Jakuszyce ruszyły 120 lat temu

Warto podkreślić, że linia przez Szklarską Porębę na stronę czeską została otwarta w 1902 r. (wówczas było to połączenie kolei pruskich i austro-węgierskich). Po wojnie ruch na tej trasie był ograniczany. W 1959 r. osada Tkacze, formalnie część Szklarskiej Poręby, ale w praktyce opuszczona, została przekazana Czechosłowacji w związku z korektą granic między państwami. Obecnie znajduje się tam stacja kolejowa Harrachow.

W 1966 r. formalnie zlikwidowano odcinek między granicą a Jakuszycami, do których i tak nie docierały już regularne pociągi pasażerskie. W 2008 r. linię przejął samorząd województwa dolnośląskiego, rok później ruszył remont, a w 2010 r. – pociągi. Dziś jest to najwyżej położony szlak kolejowy w Polsce. Jego najwyższy punkt – Jakuszyce – znajduje się na wysokości 886 m n.p.m.