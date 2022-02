Śląsk przed derbami z Zagłębie Lubin miał fatalne statystyki ostatnich meczów - z sześciu tych spotkań wrocławianie przegrali aż pięć, tylko raz remisując. Zdobycie zaledwie jednego punktu spowodowało, że drużyna trenera Jacka Magiery spadła aż na 12. miejsce w tabeli i znalazł się w strefie drużyn, które będą walczyły o uniknięcie degradacji.

Przed spotkaniem trener Magiera nie ukrywał, że jego zespół znalazł się w trudnej sytuacji.

- Na 10 ostatnich spotkań 7 zostało przegranych, to jest fakt. Nie chcę od tego w żaden sposób uciekać. Najwyższy czas, by drużyna stanęła na wysokości zadania i wygrała, zdobywając trzy punkty. Najważniejsze jest, by ograć Zagłębie - to jest cel na to spotkanie. Chcemy też odbudować zaufanie kibiców, którzy w ostatnich tygodniach nie mieli radości z wyników, jakie ten zespół osiągał - tłumaczył się szkoleniowiec.