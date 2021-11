Po dwóch wcześniejszych meczach, w których Śląsk stracił aż sześć bramek i słabo prezentował się w grze defensywnej (porażka 3:4 z Bruk-Bet Termaliką Niecieczą i remis 2:2 z Jagiellonią Białystok), trener Jacek Magiera w pojedynku z Pogonią Szczecin zdecydował się na pewne zmiany w składzie. Na ławce rezerwowych usiedli m.in. bramkarz Michał Szromnik oraz obrońca Szymon Lewkot. Poza tym w linii pomocy więcej było zawodników solidniejszych w destrukcji.

Widać było pewną zmianę w grze defensywnej wrocławian - Śląsk na swojej połowie bronił się praktycznie wszystkimi piłkarzami, a przy odbiorze piłki agresywny udział brali zawodnicy ofensywni, m.in. Exposito i Sobota.

Jednak w pierwszej połowie wyraźną przewagę miała Pogoń. Miejscowi zdecydowanie częściej byli przy piłce, rozgrywali kombinacyjne ataki pozycyjne i panowali nad sytuacją na boisku. Pogoń przeważała, ale nie stwarzała zbyt wielu groźnych sytuacji bramkowych. Najlepszą okazję miał Kozłowski, ale po jego strzale z pola karnego świetnie interweniował Putnocky.

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 2:1 fot. Materiały prasowe Ekstraklasy

Śląsk głównie uważnie się bronił, jednak paradoksalnie mógł prowadzić - po strzale Schwarza piłka trafiła w poprzeczkę.

Pogoń Szczecin. Kluczowa akcja rezerwowych

Po przerwie szybko zrobiło się bardzo ciekawie. Pogoń objęła prowadzenie, gdy Zahović technicznym strzałem wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem wrocławian. Śląsk skutecznie odpowiedział w następnej akcji - Stiglec dośrodkował w pole karne, a wbiegający Makowski mocnym uderzeniem głową doprowadził do remisu 1:1.

Kluczową akcję meczu na kwadrans przed końcem spotkania przeprowadzili dwaj rezerwowi Pogoni - Grosicki i Kucharczyk. Ten pierwszy dokładnie dośrodkował, a drugi głową posłał piłkę do pustej bramki. W końcówce trener Magiera dokonywał ofensywnych zmian, chcąc doprowadzić do remisu. Nic to nie dało, to gospodarze byli bliżsi strzelenia kolejnych bramek. Na szczęście dla wrocławian byli bardzo nieskuteczni.

Śląsk w trzech ostatnich spotkaniach ligowych zdobył tylko punkt. Wcześniej też nie było dobrze, gdyż biorąc pod uwagę sześć ostatnich meczów, zdobycz jest mizerna - zaledwie 4 pkt. W efekcie drużyna trenera Jacka Magiery, mając 21 punktów, ugrzęzła w środku tabeli na 6. pozycji. Do trzeciej w stawce Pogoni i miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach wrocławianie tracą już 8 pkt.

REKLAMA

W następnej kolejce Śląsk zagra we Wrocławiu ze Stalą Mielec.

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław 2:1 (1:1)

Bramki: 1:0 - Zahović (53), 1:1 - Makowski (54), 2:1 - Kucharczyk (75)

REKLAMA

Pogoń: Stipica – Bartkowski, Triantafyllopoulos, Zech, Mata – Silva (62. Grosicki), Dąbrowski, Kozłowski (71. Łęgowski), Kowalczyk (84. Drygas), Kurzawa (84. Parzyszek) – Zahović (71. Kucharczyk).

Śląsk: Putnocky – Bejger, Golla, Verdasca – Janasik (88. Zylla), Makowski (62. Łyszczarz), Mączyński, Sobota (62 Pich), Schwarz (84. Quintana), Stiglec (88. Garcia) – Exposito.