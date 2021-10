Hubert Hurkacz ponownie jest w rewelacyjnej formie. Tenisista z Wrocławia imponuje w turnieju ATP 1000 w Indian Wells i kolejnych rywali dosłownie deklasuje na korcie. W czwartej rundzie turnieju w Indian Wells rozstawiony z numerem 8 Hurkacz łatwo w dwóch setach pokonał Rosjanina Asłana Karacjewa 6:1, 6:3.

Tym samym wrocławianin zrewanżował się rywalowi za porażkę, jaką dwa tygodnie temu poniósł z nim w drugiej rundzie turnieju w San Diego.

Turniej ATP 1000 w Indian Wells rozgrywany jest na twardych, "betonowych" kortach i Polak znów pokazał, że na tej nawierzchni czuje się rewelacyjnie. W tej imprezie Hubert Hurkacz nie stracił jeszcze żadnego seta, a warto przypomnieć, że z czterech swoich wygranych turniejów ATP aż trzy razy triumfował właśnie na twardych kortach w Stanach Zjednoczonych.

Fot. Cole Burston / AP

Pojedynek Hurkacz - Karacjew był widowiskiem bez większej historii. W pierwszym secie Polak świetnie serwował i zaliczył pięć asów. Poza tym popełniał znacznie mniej błędów. Od stanu 1:1 wrocławianin wygrał pięć kolejnych gemów i całego seta 6:1.

REKLAMA

Drugi set był nieco bardziej wyrównany. Karacjew doprowadził do stanu 3:3, jednak później 24-letni Polak wygrywał już kolejne gemy i seta 6:3. W meczu triumfował 6:1, 6:3.

Hubert Hurkacz blisko prestiżowego ATP Finals

Teraz, w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells, Hurkacz niespodziewanie zagra z rozstawionym z numerem 23. Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Bułgar stał się sprawcą wielkiej sensacji, gdyż w czwartej rundzie pokonała wicelidera światowego rankingu Rosjanina Daniiła Miedwiediewa. Do pewnego momentu nic nie zapowiadało takiego rozstrzygnięcia.

Faworyzowany Rosjanin wygrał pierwszego seta, w drugiej partii prowadził już 4:1 i miał swój serwis. Od tego momentu Rosjanin zaczął grać katastrofalnie słabo. Na korcie był bezradny, popełniał proste błędy - w efekcie przegrywał kolejne gemy. Sfrustrowany walił rakietą w kort, ale nie odwrócił losów spotkania. Bułgar wygrał trzy kolejne sety i to on będzie rywalem Hurkacza w ćwierćfinale.

Mecz Hurkacz - Dimitrow rozpocznie się w czwartek wieczorem, około godz. 21.30 czasu polskiego.

REKLAMA

Co ciekawe, Hurkacz jeszcze nigdy w historii nie grał z Grigorem Dimitrowem, dzisiejszy mecz w Indian Wells będzie ich pierwszym w karierze. Jeśli Polak wygra, wówczas poza awansem do półfinału imprezy praktycznie zapewni sobie także awans do prestiżowego turnieju ATP Finals, który w listopadzie zostanie rozegrany od 14 do 21 listopada w Turynie. Wystąpi w nim ośmiu najlepszych tenisistów w tym roku. Hurkacz zajmuje teraz dziewiąte miejsce, ale będący przed nim Rafael Nadal nie zagra już do końca sezonu - więc jego miejsce zajmie wrocławianin.

Dodajmy, że dzięki awansowi do ćwierćfinału zawodów w USA Hubert Hurkacz zarobił już 175 tys. dolarów. Teraz pula nagród zdecydowanie rośnie - za awans do pófinału turnieju stawka wynosi już 335 tys. dolarów. Ten cel jest całkiem realny do osiągnięcia, gdyż Polak będzie faworytem w pojedynku z Bułgarem. Z kolei udział w finale gwarantuje każdemu z tenisistów 640 tys. dolarów, a za triumf w całej imprezie nieco ponad 1,2 mln dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to około 4,7 mln złotych.

Najwyższą premię w swojej karierze za grę w jednym turnieju Hurkacz otrzymał w tym roku za awans do pófinału Wimbledonu - 465 tys. funtów.