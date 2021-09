To był pierwszy sezon Panthers Wrocław w rozgrywkach European League of Football, więc występy zespołu były pewną niewiadomą. Jednak podopieczni trenera Jakuba Samela z meczu na mecz prezentowali się coraz lepiej i po znakomitym sezonie zasadniczym dotarli do półfinału ELF. Tam ich rywalem był jeden z najsilniejszych ligowych zespołów – Hamburg Sea Devils.

Ostatecznie to Sea Devils wygrali w Hamburgu z Panthers 30:27. Sam mecz był niezwykle dramatyczny, a o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecydowały detale. Od początku na boisku trwała zacięta i wyrównana walka, a prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie.

Jeszcze na 5 minut przed końcem to Pantery prowadziły 27:23 i wiele wskazywało, że wygrają to starcie. Jednak po błędzie sędziego zostało odgwizdane przewinienie, które dało Sea Devils kluczowe punkty. W ostatnich sekundach meczu do dogrywki mógł doprowadzić jeden z zawodników Panthers, ale spudłował i to drużyna z Hamburga awansowała do finału.

– Jesteśmy dumni z naszych zawodników. To był dla nich czwarty ciężki mecz z rzędu i było widać ich zmęczenie, pomimo tego wypoczęty Hamburg nie mógł znaleźć sposobu, aby nas wyraźnie pokonać. Zabrakło niewiele, Sea Devils mieli po prostu olbrzymie szczęście. Udowodniliśmy wszystkim, że w kraju, w którym w futbol gra się kilka dekad krócej niż w Niemczech, jest drużyna we Wrocławiu, mogąca walczyć z każdym. Nasze miejsce jest w lidze europejskiej i pokażemy to ponownie – podkreśla Jakub Głogowski, menedżer Panthers Wrocław.