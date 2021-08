"Wrocław Handball Cup" to pierwsza edycja największego turnieju piłki ręcznej w Polsce, który organizowany jest przez agencję Around The Sport oraz Śląsk Wrocław. W imprezie wystąpi około 700 młodych zawodniczek i zawodników - w trakcie pięciu dni rozegrają oni prawie 400 spotkań w ośmiu halach sportowych we Wrocławiu. Wystąpi ponad 80 zespołów (w tym 20 zagranicznych) z różnych grup wiekowych: najmłodsi sportowcy będą mieli 10 lat, ci z najstarszych kategorii - 18 lat.

Zawody potrwają do soboty, 28 sierpnia. Wszystkie pojedynki finałowe imprezy rozegrane zostaną w hali Orbita. Czytaj także: Czy Sparta zakończy totalną dominację Unii Leszno? Wrocław już 15 lat czeka na mistrzostwo Polski Uroczyste otwarcie "Wrocław Handball Cup" rozpocznie się we wtorek o godz. 19.45. na Stadionie Olimpijskim. Jednym z elementów imprezy będzie prezentacja zespołu seniorskiego piłkarzy ręcznych WKS-u Śląska Wrocław, który w sezonie 2021/2022 występować będzie w Lidze Centralnej. To nowe rozgrywki, będące zapleczem PGNiG Superligi - zagra w nich 14 najlepszych zespołów poprzedniego sezonu I ligi mężczyzn. Sezon zacznie się 18 września, a swój pierwszy mecz Śląsk rozegra na wyjeździe z MKS-em Wieluń. Piłkarze ręczni Śląska w tym sezonie zagrają w Lidze Centralnej fot. Materiały prasowe Warto podkreślić, iż podczas otwarcia wrocławskiego turnieju marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski nagrodzi srebrnych medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej plażowej. Kadra województwa dolnośląskiego w sporej części stworzona była przez zawodników Śląska: Wojciecha Granowskiego, Szymona Kacprzaka, Miłosza Białka, Dominika Dziobka oraz Kacpra Stodolnika. REKLAMA Honorowymi patronami "Wrocław Handball Cup" są: prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej, marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski, Europejska Federacja Piłki Ręcznej, Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu.