Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest organizowana od 1995 r. jako krajowe zawody sportowe, w których udział biorą dzieci i młodzież. Początkowo odpowiadały za nią miasta, ale od 2000 r. zawody organizowane są przez samorządy wojewódzkie. W 2022 roku będzie to samorząd województwa dolnośląskiego.

Już wiadomo, że podczas imprezy rywalizacja będzie prowadzona w następujących dyscyplinach: biatlon, curling, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo alpejskie, skoki i kombinacja norweska, biegi narciarskie, saneczkarstwo, snowboard oraz koszykówka.

- Przyznanie Dolnemu Śląskowi organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w 2022 roku jest dużym wyróżnieniem dla naszego regionu - przyznaje Marek Obrębalski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego.

Zawody w wielu dyscyplinach odbywać się będą w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Obrębalski: - Powstaje ono bowiem z myślą nie tylko o zawodowych sportowcach, ale także, a może w szczególności, dla uzdolnionej sportowo młodzieży i amatorów aktywnego, rekreacyjnego spędzania wolnego czasu. Zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym.

Dodaje, że Młodzieżowa Olimpiada ma też promować region dolnośląski: - Jako atrakcyjny w wymiarze sportowo-rekreacyjnym oraz kształtować jego pozytywny wizerunek w tym zakresie.

Dolnośląskie Centrum Sportu areną olimpiady

Główną areną olimpiady będzie budowane w Jakuszycach Dolnośląskie Centrum Sportu oraz tereny wokół tego kompleksu. Jest ono budowane od 2019 roku, a zakończenie prac zaplanowano na jesień tego roku.

Na trasach wokół Polany Jakuszyckiej przewidziano rywalizację w biegach narciarskich oraz w biatlonie, gdyż w DCS powstaje nowoczesna strzelnica właśnie dla tej dyscypliny. Ale niektóre z zawodów w biatlonie przeprowadzone zostaną w innym ośrodku na Dolnym Śląsku - na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju.

Przypomnijmy, że na Jamrozowej Polanie zmodernizowano obiekt, w skład którego wchodzą trasy biegowe z pełnym systemem naśnieżania (w tym odcinki oświetlone), elektroniczna strzelnica z 30 stanowiskami, budynek do smarowania nart i obiekt konferencyjny. Całość to profesjonalny obiekt biatlonowy, który posiada homologację do organizacji międzynarodowych zawodów.

Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu fot. Materiały prasowe

Młodych sportowców w 2022 roku będzie gościła także Świdnica. W Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzona będzie rywalizacja w trzech konkurencjach: łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim (short tracku), a także w curlingu. Zawody w narciarstwie alpejskim zaplanowano w ośrodku Czarna Góra w Stroniu Śląskim, natomiast specjaliści od snowboardu mają rywalizować na stokach w Karpaczu oraz Zieleńcu.

Na skoki do Harrachova

Bardzo ciekawie wygląda kwestia organizacji zawodów w skokach narciarskich oraz kombinacji norweskiej. W przypadku skoków zostanie wykorzystana baza w czeskim Harrachovie (3,5 km od Jakuszyc), gdzie są sławne na całym świecie skocznie narciarskie. Oczywiście w przypadku kombinacji norweskiej młodzi sportowcy pobiegną po trasach w Jakuszycach.

W Czechach przewidziano nie tylko skoki narciarskie. Poza tym rywalizacja w saneczkarstwie przeprowadzona zostanie na dwóch obiektach - torze lodowym w Karpaczu oraz torze Smrżovka, w miejscowości położonej 25 km od granicy.

Kilka konkurencji będzie rozegranych poza Dolnym Śląskiem. I tak łyżwiarstwo szybkie na torze długim zaplanowano w Tomaszowie Mazowieckim (tor Pilica) lub w Zakopanem. A młodzi hokeiści swoje mecze zagrają na lodowiskach w Sosnowcu lub w Tychach (te decyzje jeszcze nie zapadły).

Dodajmy, że do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych włączono także koszykówkę. Areną spotkań w tej dyscyplinie będą hale w Jeleniej Górze i Karpaczu.

Warto zaznaczyć, że wybór obiektów sportowych na olimpiadę uwzględnia jak najwyższy oferowany standard, a także wolę dobrej współpracy oraz zaangażowanie organizacyjne samorządu lokalnego. Całkowity koszt organizacji zawodów wyniesie ok. 2,5 mln zł, z czego samorząd województwa dolnośląskiego przekaże 700 tys. zł.